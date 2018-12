Itāļu karstasinīgums un franču šarms LNSO Vecgada koncertos

LNSO Vecgada koncerti ik gadu pulcē klasiskās mūzikas gardēžus no dažādām pasaules vietām. Šogad orķestrim pievienosies temperamentīgais itāļu diriģents Sesto Kvatrīni, jaunā latviešu vijolniece Paula Šūmane un daudzsološais amerikāņu opertenors Djego Silva, lai kopīgi atskaņotu publikas iemīļotus skaņdarbus – Hektora Berlioza uvertīru “Romas karnevāls”, Kamila Sensānsa virtuozo “Introdukciju un kaprīzo rondo” vijolei un orķestrim, Morisa Ravēla ikonisko “Bolero”, Intermeco no Rudžēro Leonkavallo operas “Pajači”, slavenās intermēdijas no Pjetro Maskanji operām “Draugs Fricis” un “Zemnieka gods”, kā arī tradicionālās neapoliešu dziesmas.