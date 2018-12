Ventspilī martā koncertēs pianists Niks Berčs no Šveices

“Mana pirmā ieraksta nosaukums ir “Rituālā grūva mūzika”, un tas ilustrē manu muzikālo domāšanu. Proti, es mūziku skatu ciešās līdzībās ar arhitektūru, telpu, un tāpēc to vada repetīcijas, reducēšanas principi un savstarpēji savīta ritmika. Skaņdarbā var doties un to apdzīvot gluži kā telpu. Tā kustas un transformējas caur aizrautīgiem skaņu motīviem pēc rondo principa, dažādu taktsmēru pārklāšanos un mikro-mijiedarbi. Klausītāju uzmanība tiek vērsta uz minimālistiskām variācijām un frāzējumiem,” par savu pieeju radošajam darbam savulaik stāstījis pats mūziķis.

Kopš durvju vēršanas 2015. gada sākumā, teātra nama “Jūras vārti” Jaunajā zālē līdzās citiem pasākumiem regulāri notiek arī dažādu žanru mūsdienu akadēmiskās, džeza, eksperimentālās, improvizētās, avangarda un citu žanru kamerformāta koncerti. Lai atceramies kaut vai vēl nesen uz brīdi “Jūras vārtos” iemājojušo taustiņmūzikai veltīto festivālu “Takts” un to ieskandējošo koncertsēriju “Uztakts”. “Ma” jeb “bet” no itāļu valodas mūzikas terminoloģijā ir 2018. gadā aizsākts laikmetīgās autormūzikas cikls, kura ietvaros Ventspilī viesojas dažādu žanru ārvalstu un latviešu mūziķi un komponisti. Tā ietvaros jau koncertējuši čehu vijolniece Iva Bitova (Iva Bittová), austrāliešu perkusionists Džims Vaits (Jim White) un grieķu lautas meistars Jorgoss Ksiluris (George Xylouris) jeb duets “Xylouris White”, pianists un komponists Lūks Hovards (Luke Howard) no Austrālijas un čelliste Klarisa Džensena (Clarice Jensen) no ASV. Arī nākamgad cikla “Ma” ietvaros gaidāmi četri koncerti.