Ar koncertu Rīgā februārī atgriežas soms Jāko Eino Kalevi

Pastāvīgas tiešsaistē būšanas laikmetā atslēgties ir kļuvis par luksusu. Šai idejai Helsinkos dzimušais un Berlīnē dzīvojošais psihedēliskais sapņotājs un bijušais tramvaja vadītājs Jāko Eino Kalevi veltījis savu pēdējo albumu “Out Of Touch”. Mūziķis tajā sev piemītošajā manierē apspēlē šo tik “svarīgo un svētlaimīgo būšanu”, ilustrācijām izmantojot personiskus stāstus no ikdienas trādirīža.

“Kad biju bērns, visvairāk baidījos no narkomāniem un citplanētiešiem. Es dzīvoju laukos un vienmēr priecājos par iespēju ciemoties pie brālēna pilsētā, jo laukos ir lielākā iespējamība, ka tevi nolaupīs citplanētieši – tur ir mazāk cilvēku, no kuriem izvēlēties,” atceras Jāko un par to runā vienā no albuma dziesmām.