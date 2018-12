Vācijas armija apsver militāro speciālistu rekrutēšanu citās ES valstīs

Viens no variantiem būtu meklēt speciālistus tikai tajās ES valstīs, kas pašas lūkojas pēc jauniesaucamajiem ārvalstīs, un tikai pamatojoties uz divpusējiem līgumiem, ziņo "Funke".

Vācijas mediji ziņo, ka jaunā rekrutēšanas kampaņa varētu tikt vērsta pret 530 000 cilvēku no citām ES valstīm, kas ir vecumā no 18 līdz 30 gadiem un dzīvo Vācijā. Lai tiktu dienestā, viņiem būtu jārunā vāciski, jāiegūst no policijas atzinums par labu uzvedību un jāsola uzticība Vācijas valstij.