“Supernovas 2019” pusfinālists Aivo Oskis laiž klajā konkursa dziesmu

Aivo dosies cīņā ar dziesmu “Somebody’s Got My Lover”, kam mūzikas autors un producents ir Ruslans Kuksinovičs (plašāk pazīstams kā Rassell), bet vārdu autors ir pats Oskis.

“Somebody’s Got My Lover” stāsts ir par divu jauniešu mīlestību un pārgalvīgiem solījumiem, ko abi nespēja piepildīt. Jaunieši vidusskolas laikā sarunāja tikties pēc desmit gadiem. Šo desmit gadu laikā meitene ir laimīgi precējusies, un puisis ir priecīgs par savu skolas dienu meiteni, bet nereti pieķer sevi domājam par to, kā būtu, ja būtu... Šī dziesma ir kā kavēšanās atmiņās, bet tajā pašā laikā tomēr tā ir kā apziņa, ka tā īstā un vienīgā vēl nav satikta. Aivo uzskata, ka nevajag tiekties pēc tieši tādas mīlestības un sajūtām, kas ir pieredzētas ar cilvēku, kuru esi kādreiz mīlējis, jo neviens cits nespēs būt tieši tas un tāds cilvēks, un tas nepavisam nav vajadzīgs! Otrajā pusītē vajadzētu novērtēt īpašības, kas padara šo cilvēku unikālu.