VID: Pirmo reizi ieņēmumi no akcīzes nodokļa pārsnieguši vienu miljardu eiro

Šā gada 19.decembrī akcīzes nodoklī bija iekasēti jau 1,025 miljardi eiro. Šī summa veido aptuveni desmito daļu no valsts kopbudžeta, un VID prognoze liecina, ka tā varētu vēl palielināties.

Šī gada 11 mēnešos nedaudz vairāk nekā pusi - 52% - no kopējās akcīzes nodokļa ieņēmumu summas veido ieņēmumi par naftas produktiem, 24% - ieņēmumi par alkoholiskajiem dzērieniem un alu, bet 20% - par tabakas izstrādājumiem.

"Šogad kopējais darbs VID ar sadarbības partneriem - uzņēmējiem - ir vainagojies ar izciliem rezultātiem - ieņēmumi no akcīzes nodokļa pārsnieguši vienu miljardu eiro, vienlaikus arī tapuši vairāki grozījumi normatīvajos aktos, kas nosaka ne tikai stingrākus ierobežojumus ēnu ekonomikas apkarošanas virzienā, bet arī būtiski mazina administratīvo slogu godīgajiem uzņēmējiem," skaidroja VID Akcīzes preču aprites daļas vadītāja Baiba Šmite-Roķe.

VID skaidroja, ka nodokļu ieņēmumu kāpumu veicina prognozējama akcīzes nodokļa politika - jau pirms trim gadiem likumā "Par akcīzes nodokli" tika nostiprināts pakāpenisks akcīzes nodokļa likmju kāpums, samērojot to gan ar iedzīvotāju pirktspēju, gan valsts uzņēmējdarbības attīstības iespējām.

Kamēr Latvijas kaimiņvalstīs akcīzes nodokļa ieņēmumi samazinās, Latvijā tie būtiski palielinās, uzsvēra VID. Šogad, salīdzinot ar pagājušo gadu, akcīzes nodokļa ieņēmumi no alkohola tirdzniecības ir palielinājušies - 2018.gada 11 mēnešos iekasēts par 45,8 miljoniem eiro vairāk nekā 2017.gadā. VID atzīst, ka aptuveni 30 miljonus eiro no tiem veido ieņēmumi no tā alkohola, ko Latvijā iegādājās ziemeļu kaimiņi, jo, piemēram, Igaunijā akcīzes nodoklis stiprajam alkoholam ir 1,5 reizes lielāks nekā Latvijā.