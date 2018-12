Ko varēsim novērot debesīs 2019. gadā

2019. gadā būs novērojamas visas spožās Saules sistēmas planētas. Merkurs būs redzams vakaros februāra beigās un marta sākumā, bet ap augusta vidu, novembra beigās un decembra sākumā tas būs novērojams rīta stundās. Venera janvārī un februārī būs redzama rītos, bet decembrī to varēs novērot vakaros. Marss no gada sākuma līdz maija vidum būs redzams nakts pirmajā pusē, no maija vidus līdz jūnija beigām - vakaros, bet no novembra līdz gada beigām - rītos. Jupiters janvārī un februārī būs novērojams rītos, martā un aprīlī - nakts otrajā pusē, maijā un jūnijā - gandrīz visu nakti, jūlijā - nakts pirmajā pusē, bet no augustā līdz novembrim - vakaros. Saturns no februāra līdz aprīlim būs novērojams rīta stundās, maijā - nakts otrajā pusē, jūnijā un jūlijā - gandrīz visu nakti, no augusta līdz decembra vidum - nakts pirmajā pusē un vakaros.