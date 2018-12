No nākamā gada būs izmaiņas septiņos "Norma-A" apkalpotajos autobusu maršrutos

Maršrutā Nr.7452 Rīga-Malta-Rēzekne reisā Nr.4, kas no Rēzeknes autoostas izbrauc uz Rīgu plkst.2, ir iekļauta pieturvieta "Pūpoli". Maršrutā Nr.7611 Rīga-Ludza-Kārsava reisā Nr.2, kas no Kārsavas autoostas izbrauc uz Rīgu plkst.2.50, ir iekļauta pieturvieta "Tutāni". Izmaiņas attieksies gan uz darbdienu, gan brīvdienu reisiem. Savukārt maršrutā Nr.7693 Rīga-Madona reisā Nr.3, kas no Rīgas starptautiskās autoostas izbrauc uz Madonu plkst.14, un reisā Nr.4, kas no Madonas autoostas izbrauc uz Rīgu plkst.9.15, ir iekļauta pieturvieta "Lāčplēsis". Visas iepriekšminētās izmaiņas attieksies gan uz darbdienu, gan brīvdienu reisiem.

Maršrutā Nr.7706 Madona-Velēna-Alūksne reisā Nr.1, kas no Alūksnes autoostas izbrauc uz Madonu plkst.15.50, un reisā Nr.2, kas no Madonas autoostas izbrauc uz Alūksni plkst.8.15, ir iekļauta pieturvieta "Sinole". Šie reisi kursēs pirmdienās, trešdienās, piektdienās, sestdienās un svētdienās.

Izmaiņas paredzētas arī maršrutā Nr.7719 Madona-Ranka-Valmiera reisā Nr.1, kas no Valmieras autoostas izbrauc uz Madonu plkst.16, un reisā Nr.2, kas no Madonas autoostas izbrauc uz Valmieru plkst.6.40. Šajos reisos ir iekļautas pieturvietas "Silva" un "Brenguļu centrs". Minētie reisi kursēs darbdienās un sestdienās.

Maršrutā Nr.7968 Rīga-Vecpiebalga-Madona vairākos reisos ir iekļautas pieturvietas "Vecpiebalgas vidusskola" un "Vaive". Izmaiņas paredzētas reisā Nr.1, kas piektdienās no Rīgas starptautiskās autoostas izbrauc uz Madonu plkst.9.40, reisā Nr.3, kas pirmdienās un trešdienās no Rīgas starptautiskās autoostas izbrauc uz Madonu plkst.13.20, reisā Nr.5, kas otrdienās, ceturtdienās un sestdienās no Rīgas starptautiskās autoostas izbrauc uz Madonu plkst.17.10, reisā Nr.6, kas pirmdienās, piektdienās un svētdienās no Madonas autoostas izbrauc uz Rīgu plkst.15.40, un reisā Nr.9, kas pirmdienās, piektdienās un svētdienās no Rīgas starptautiskās autoostas izbrauc uz Madonu plkst.19.40. Savukārt reisā Nr.2, kas darbdienās un sestdienās no Madonas autoostas izbrauc uz Rīgu plkst.5.20, ir iekļauta pieturvieta "Vecpiebalgas vidusskola".