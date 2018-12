Video: policists dod prettiesisku pavēli vadīt automašīnu acīmredzami iereibušam cilvēkam

Otrkārt, komentāros daži attaisno policistu rīcību. Ļoti dīvaini ir attaisnot kriminālu metožu lietošanu cīņai ar administratīvajiem pārkāpumiem. Policists dienesta ziņojumā un tiesas sēdē apzināti slēpa faktu, ka viņam bija nodoms likt braukt guļošam cilvēkam. Kāpēc? Tāpēc, ka viņš lieliski zina, ka gulēt automašīnā nav aizliegts, ka par to nevar sodīt. Papildus dienesta stāvokļa ļaunprātīgai izmantošanai un noziedzīgai bezdarbībai policisti pēc tam vēl tiesā sniedz nepatiesas liecības, kas arī ir krimināli sodāma rīcība. Turklāt šāds policistu rīcības modelis ir izplatīts. Piemēram, kādā lietā Latgales apgabaltiesas Krimināllietu tiesas kolēģijas 2014.gada 23.septembra spriedumā lietā Nr.122007314[2] par identisku policistu rīcību papildus norādīts (6. lpp. pēdējā rindkopa): “Speciāli apmācīts cilvēks, kāds konkrētajā gadījumā bija policijas darbinieks A.Igaunis, šādas izmaiņas K.Š. uzvedībā nevarēja neievērot. … Tāpēc apelācijas instances tiesa atkārtoti pievienojas pirmās instances tiesas secinājumam, ka policijas darbiniekam A.Igaunim radās nepārvarama vēlme apturēt K.Š. vadīto automašīnu atkārtoti. …” Šajā pašā rindkopā tiesa norāda, ka tiesa dod priekšroku K.Š. videoreģistratora ierakstam, jo policista ziņojums un liecības tiesā bija klajā pretrunā patiesajai notikumu gaitai ar nolūku slēpt faktu, ka policists zināja par alkohola reibumu, lika braukt, tad uzreiz apturēja automašīnu vēlreiz. Turklāt šajā lietā klasiski bija “pazudis” policijas automašīnas videoieraksts. Mēs jau esam rakstījuši[3] par to, ka videoieraksti parasti tiek iznīcināti vai mistiski pazūd nenoskaidrotu tehnisku iemeslu dēļ. Šoreiz tā bija tikai laimīga sagadīšanās, ka uz tiesu tika atsūtīts pilns videoieraksts (parasti tas būtu nogriezts vietā, kur auto it kā pats no sevis ir sācis braukt).