“Nepadari suni par apstākļu vergu!” Kā sunim bez stresa pārdzīvot cilvēku izpriecas?

Ne visi gada sākumā pazudušie un apkārt klaiņojošie dzīvnieki atgriežas pie saimniekiem. Ja dzīvnieks nav čipēts un reģistrēts Lauksaimniecības datu centrā, saimnieka atrašana ir apgrūtināta. Lielākā daļa suņu baidās no uguņošanas un sprādzienu trokšņiem, tāpēc bēg panikā, neiegaumējot atpakaļceļu. Izņēmums ir apmācīti medību suņi, kas no šāvienu trokšņiem nebaidās.

“Meža vairogu” pārstāve saka, ka tas ir mīts, ka kaķi no uguņošanas nebaidās. Arī kaķi izjūt diskomfortu un bailes, tomēr suņus salūts traumē vairāk. “Sunim nepavisam negribas kopā ar saimnieku priecāties par svētku pasākumu un salūtu,” saka Sandra Švarca. Ja dzīvojat pilsētā un no svētku būkšķiem neizbēgt, vajag ļaut sunim paslēpties – zem gultas, vannas istabā vai pieliekamajā.

Švarca stāsta, ka atšķirībā no kaķa, kas nepakļaujas un dara, ko grib, suns dara to, kas patīk saimniekam, līdz ar to pielāgojas apstākļiem. Ja suni no mazotnes ved līdzi uz darbu, publiskiem pasākumiem, veikalu, dzīvnieks pie tā pierod. Staipīt kaķi uz ballītēm un veikaliem nebūtu iespējams. Suni var pieradināt dzīvot mājās un vajadzības kārtot uz paladziņa, tomēr īsti normāli tas nav, jo ikvienam sunim ir vajadzīga komunikācija un pastaigas svaigā gaisā.