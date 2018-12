E-sports - viens no populārākajiem sporta veidiem Latvijā

Lai secinātu, kādi šogad bija populārākie sporta veidi latviešu vidū, analizējām mūsu klientu pieprasījumu. Par latviešu vienotību mēs pārliecināmies ne tikai Dziesmu un deju svētkos, bet arī sportā - tiklīdz kāds no mūsējiem ir izrāvies plašajā pasaulē, tā latvietis sāk interesēties par boksu, ātrslidošanu, bobsleju, pludmales volejbolu.

Populārāko sporta veidu TOP jāmin arī 5. vieta, jo tas būs pārsteigums daudziem no jums. Šogad gada griezumā volejbolam, bobslejam un boksam garām aiztraucas e-sports. Elektroniskais sports jeb kibersports ir sacensību veids, kurā cilvēki sacenšas, spēlējot videospēles.

Ar lielāko balvu fondu e-sporta vēsturē šogad izcēlās "The International 2018" (TI8). Turnīru ik gadu organizē "Valve Corporation", kas ir arī spēles Dota 2 izveidotāji. Dota 2 ir daudzspēlētāju cīņu arēnas žanra datorspēle trīsdimensiju vidē. Spēlētājs komandē vienu no 118 vadāmajiem tēliem - "varoņiem". Katrs varonis sāk maču pirmajā līmenī un kļūst aizvien spēcīgāks, uzkrājot pieredzes punktus caur cīņām, tādējādi paaugstinoties līmeņos līdz maksimumam.

Sasniedzot katru līmeni, spēlētājs var izvēlēties jaunu spēju savam varonim, ko iemācīties, vai uzlabot viņa vispārējās spējas. Katra varoņa kaujas metode tiek ietekmēta ar to primārajām vērtībām - spēku, izveicību vai gudrību. Gada laikā organizējot vairākas spēļu kārtas, rezultātā tika noskaidrotas astoņas labākās komandas, kas finālā sacentās par 11 190 158 ASV dolāru lielu balvu.

Jāpiebilst, ka kopējais balvu fonds sasniedza 25 miljonus ASV dolāru. Turnīru vēroja 20 000 skatītāju Rogers arēnā, kā arī 15 miljoni cilvēku tiešsaistē. Skatītāju vidū arī latvieši. Šā gada rudenī Dienvidkorejā norisinājās spēles League of Legends Pasaules čempionāts. Arī šī ir tiešsaistes daudzspēlētāju cīņas arēnas videospēle, kuru attīstīja un publicēja kompānija Riot Games.

League of Legends spēlētāji uzņemas kāda tēla lomu, saukti par "čempioniem", kuriem piemīt unikālas spējas, un cīnās ar savu komandu pret citu spēlētāju komandu. Populārākajos maču režīmos katras komandas mērķis ir iznīcināt pretinieku komandas "nexus" (ēka, kura atrodas bāzes centrā daudzu aizsargstruktūru aizsardzībā). Katru maču čempioni sāk, būdami samērā vāji, un progresē, uzkrājot zeltu un pieredzi spēles gaitā. Šis ir skatītākais e-sporta turnīrs vēsturē, sasniedzot 200 miljonus skatītāju, pārspējot pat Super Bowl skatītāju skaitu.

Trešais lielākais e-sporta turnīrs šogad - Call of Duty Pasaules līgas čempionāts 2018. Pieļauju, ka šo datorspēli ir mēģinājuši daudzi, iejūtoties karavīra lomā un uzlabojot savas šaušanas prasmes. Turnīrs norisinājās šā gada augustā, balvu fonds sasniedza 1 500 000 ASV dolārus. Uzvaras laurus plūca e-sporta aprindās labi pazīstama organizācija "Evil Geniuses", kas savas prasmes demonstrē arī citos kiberspēļu turnīros katru gadu.

Vēl viena šaušanas spēle, kur savus spēkus noteikti ir izmēģinājusi daļa no jums, ir Counter-Strike: Global Offensive. Counter-Strike ir pirmās personas šūteris, kur spēlētājs var izvēlēties komandu - Teroristu vai Pretterorisma vienību. Katra komanda mēģina izpildīt savu misiju vai/un nogalināt pretējo komandu. Londonā norisinājās ceturtais lielākais e-sporta turnīrs FACEIT Major 2018, kur 24 komandas demonstrēja savas prasmes tieši šajā videospēlē. Balvu fonds sasniedza 1 miljonu ASV dolāru. Iespējams, iespaidīgā naudas summa mudinās kādu izvilkt no skapja noputējušu Counter - Strike disku un piedalīties kādā no nākamo gadu e-sporta turnīriem.