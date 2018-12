Kā pasargāt savu mājokli svētku brīvdienu laikā?

Ir pienācis viens no skaistākajiem periodiem gadā – laiks, kad atzīmējam Ziemassvētkus un Jauno gadu. Taču, priecājoties par garajām brīvdienām, skaistajām dekorācijām ielās un cilvēku mājokļos, nedrīkst aizmirst ar par to, ka ir cilvēki, kuri diemžēl šo laiku gaida, citu mērķu vadīti. Proti, lai varētu apzagt mājas un dzīvokļus, kā arī automašīnas, kamēr to saimnieki ir devušies ciemos vai arī brīvdienu ceļojumā. Diemžēl tā ir patiesība – svētku laikā garnadžu aktivitāte ir ļoti augsta.