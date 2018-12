Padomi, kas noderēs, ja plāno braukt pie stūres Jaungada naktī

Ziemas sezona pie mums nav bieži vien līdzi sev nes arī nepatīkamus laika apstākļus, tai skaitā sniegu, ledu un stipru vēju. Mēs ceram, ka līdz šim tu jau esi paspējis sagatavot savu auto aukstajam laikam. Taču, ja tomēr vēl ir kādi darbi, kas nav pabeigti, ir pēdējais brīdis tos paspēt. Pārliecinies, ka auto riepas ir labā stāvoklī, īpaši pievēršot uzmanību protektoru dziļumam, jo, kā zināms, policija to var pārbaudīt. Atceries, ka ziemas riepu minimālais protektora dziļums ir 4 mm. Tāpat pārbaudi, kāds ir dzesēšanas šķidruma līmenis, vējstikla tīrītāju slotiņa stāvoklis un gaismu darbība.

Vairums no mums Vecgada vakarā vai nu paši organizēs ballīti, vai arī dosies ciemos, uz ballēm, karnevāliem un citām izklaides vietām. Šajā mirklī tev ir jāizvēlas – būt par šoferi vai arī baudīt alkoholiskus dzērienus un pie stūres nesēsties. Citu variantu NAV! Pat tad, ja kāds mēģina tevi pārliecināt par pretējo, ka viena šampanieša glāze jau neko sliktu nenodarīs, esi atbildīgs un nesēdies pie stūres, ja esi dzēris, kā arī noteikti neļauj to darīt citiem! Pastāv iespēja palikt pa nakti pie draugiem vai tuviniekiem, noīrēt istabu lētākā viesnīcā, izmantot taksometru vai pat sabiedrisko transportu.

Ja tas ir iespējams, Vecgada vakarā novieto savu transportlīdzekli garāžā vai apsargātā stāvvietā, kas nav zem klajas debess. Tas pasargās auto no garnadžiem, vandaļiem un citiem, kas Jaungada naktī nolēmuši “izklaidēties”. Kā zināms, tieši šajā laikā, kad daudzi cilvēki nav mājās un ir aizņemti ar svinēšanu, uzdarbojas mašīnu zagļi, kā arī mājokļu aplaupītāji, tādēļ šajā laikā ir jābūt uzmanīgiem un jādara viss iespējamais, lai pasargātu sevi un savu īpašumu. Kā jau minējām, KASKO polise ir vienīgā, kas pasargās no zaudējumiem gadījumā, ja tavu auto nolaupīs vai apzags.

Izvairies no lieliem ceļiem

Ja tu plāno sēsties pie stūres Jaungada naktī, lai dotos mājās pēc svinībām, laikā no 20.00 līdz aptuveni 2.00 naktī centies izvairīties no braukšanas pa lielākajiem ceļiem, uz kuriem ir intensīvākā satiksme. Diemžēl šajā laikā visbiežāk pārvietojas arī dzērājšoferi, kuru rīcība uz ceļa nav paredzama, kā arī tieši šajā periodā mēdz notikt vairāk negadījumu. Lai pasargātu sevi un citus, izvairies no braukšanas vispār vai arī centies izvēlēties citu maršrutu, kur mašīnas brauc retāk.