Kā sagatavot savu bērnu pieaugušo dzīvei jau laicīgi?

Vēl ko tev noteikti vajadzētu iemācīt savam bērnam, ir apieties ar naudu. Tev jāiemāca bērnam, ka naudu nav viegli nolelnīt, ir jāiegulda gan savs laiks, gan darbs, lai saņemtu samaksu par to. Tāpēc stāsti viņam par to, ko tu dari, lai nopelnītu ģimenei naudu. Vēl labs variants, kas sagatavo bērnu pieaugušo dzīvei, ir mudināt viņu pašu jau nopelnīt naudu. Ja bērns ir vēl pavisam mazs, tad kādu reizi tu viņam vari iedot naudu par kādu labu darbu, ko viņš ir paveicis, piemēram, iznesis miskasti vai palīdzējis tev uzkopt māju. Šādi viņš ātrāk sapratīs un iemācīsies, ka nauda nekrīt no gaisa, bet ir kaut kas jādara, lai to nopelnītu. Ja tavs bērns ir sasniedzis pusaudžu vecumu, tad kopīgi varat sameklēt tādu darbu, kur pats bērns varēs nopelnīt savu pirmo naudu. Piemēram, vasaras brīvlaikā ir vairākas vietas, kur bērns var sākt darba gaitas un laicīgāk gatavoties pieaugušo dzīvei. Pat ja tās ir tikai dažas darba stundas dienā.