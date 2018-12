Skaties, kāda izskatās tehnoloģiski advancētākā Ziemassvētku gastronomiskā performance

Citādo Ziemassvētku vakariņu pamatā bija tas maģiskais brīnums, pēc kura cilvēki ilgojas, kad tuvojas gada izskaņa. Ierasts, ka gada ģimeniskākajos svētkos visi sēžas ap lielo galdu, bauda deviņus ēdienus un svin kopā būšanu. “Skudras metropole” šajā gastronomiskajā performancē to radīja 21. gs noskaņās, integrējot dažādas tehnoloģijas, programmas, aplikācijas utt. Cilvēki nokļuva it kā citā pasaulē, viņi ne tikai baudīja gardo maltīti un centās uzminēt unikālo ēdienu sastāvdaļas, bet ik pa laikam izbrīnā iepleta acis, vērojot, kādas brīnumainas pārvērtības notiek viņu acu priekšā – uz galda. Te pēkšņi no tā parādījās dūmi, citā mirklī ziemeļblāzma vai lielas sniegpārslas, kurās mīlīgi paslēpes spēlēja rūķi un ziemeļbrieži. No galda pacēlās balti sniegoti kalni vai pārslīdēja mirdzošs mēness. Un mirklis, kad klātesošajiem piezvanīja pats Ziemassvētku vecītis, ļaujot izteikt klusos sapņus un lūdzot padomu par dāvanām, bija īsts pārsteigums. Viesi pārsteigumā smējās, ieraugot sevi uz galda Snapchat aplikācijā kā rūķi, ziemeļbriedi vai Ziemassvētku vecīti. Lietojot tehnoloģijas visdažādākajās variācijās, tapa vēl nebijis pasākums Latvijā.