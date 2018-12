Lāgerkrancs neturpinās "Meitene ar pūķa tetovējumu" sēriju

Grāmata "The Girl Who Lived Twice", ko plānots publicēt augustā, būs trešā un noslēdzošā grāmata sērijā, ko sāka nelaiķis rakstnieks Stīgs Lārsons.

2015. gadā iznāca Lāgerkranca pirmais darbs "The Girl in the Spider's Web" ("Meitene zirnekļa tīklā"), bet 2017. gadā grāmatnīcu plaktos nonāca Lāgerkranca otrā grāmata "The Girl Who Takes an Eye For an Eye" ("Meitene, kas meklēja savu ēnu"), kas ir piektā grāmata "Meitene ar pūķa tetovējumu" sērijā.