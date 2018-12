Latvijas sieviešu florbola izlase PČ kvalifikācijā cīnīsies ar sešām leģionārēm

Fedulovs izlases sastāvā iekļāvis divas vārtsardzes, piecas aizsardzības spēlētājas un 13 uzbrucējas. Vislielākās pārstāvniecība ir no valsts vienpadsmitkārtējās čempionvienības Kocēnu "Rubenes" - piecas florbolistes. Četras spēlētājas ir no "Ķekavas", pa divām - no vicečempioņu komandas Rīgas NND un bronzas medaļnieču vienības "Ķekavas Bulldogs", bet viena - no Cēsu "Lekringa".