Apledojuma dēļ vietām Vidzemē un Latgalē apgrūtināta braukšana

Apgrūtināti braukšanas apstākļi uz valsts galvenajiem autoceļiem ir Vidzemes šosejas posmā no Vangažiem līdz Līgatnei, Valmieras šosejas posmā no Murjāņiem līdz Braslas tiltam, Rēzeknes šosejas posmā no Rēzeknes līdz Terehovai, kā arī uz autoceļa no Rēzeknes līdz Daugavpilij.