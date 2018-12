O'Braients kļuvis par Eirolīgas kārtas vērtīgāko spēlētāju

Viņš šajā duelī guva 32 punktus, realizējot piecus no astoņiem divpunktu metieniem, piecus no septiņiem tālmetieniem un septiņos no astoņiem soda metieniem. Viņš arī izcīnīja piecas atlēkušās bumbas, veica trīs rezultatīvas piespēles, pārtvēra trīs bumbas, bloķēja vienu metienu un izprovocēja desmit noteikumu pārkāpumus.