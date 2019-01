Inteliģenta poproka dziesmas, ko, iespējams, esi palaidis garām

Turin Brakes "Lost in the Woods"

Skaidrs, ka 11 tūkstoši skatījumu vietnē "Youtube" klipam ("Lost in the Woods"), kas izdots vēl aprīlī ir smieklīgi maz. Par britu grupu "Turin Brakes" jau rakstīju gada sākumā publicētajā rakstā "10 nedaudz piemirstas grupas, kuras šogad izdevušas jaunus albumus", blakus "Editors", "The Wombats", "Franz Ferdinand" u.c. savulaik A klases britu rokgrupām. Laiki mainās. "Turin Brakes" spēj uzģenerēt mazāk skatījumu nekā "Apvedceļš", taču tas nenozīmē, ka grupa ir kļuvusi slikta. Nē, ar mūziku viss ir kārtībā, mainījusies ir pasaule. "Lost in the Woods" ir viena no, manuprāt, gada simpātiskākajām poproka melodijām.