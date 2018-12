Riepu apsaimniekošanas asociācijas biedri līdz decembra vidum no poligoniem izveduši 668,62 tonnas nolietoto riepu

Lai samazinātu vēsturisko riepu uzkrājumu, kas ir aptuveni 47 000 tonnu, LRAA biedri apņēmās izvest 1000 tonnas nolietoto riepu. Decembra vidū kopā bija izvesti 668,62 tonnas nolietoto riepu. Viss riepu apjoms tika izvests no pieciem atkritumu poligoniem - no poligona "Cinīši" izvestas 84 tonnas, no poligona "Križevņiki" - 83 tonnas, no poligona "Kaudzītes" - 30,56 tonnas, no poligona "Getliņi Eko" - 2,88 tonnas un no poligona "Brakšķi" - 68,14 tonnas.