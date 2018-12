Dzierkals kļuvis par KHL nedēļas labāko jauno spēlētāju

Tikmēr par iepriekšējās nedēļas labāko vārtsargu nosaukts Denijs Teilors no Novosibirskas "Sibirj" komandas. Kanādietis palīdzēja vienībai uzvarēt divās no trim spēlēm, kamēr pats katrā no cīņām vidēji ielaida 1,0 ripas un kopumā atvairīja 96,70% metienu.