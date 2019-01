Lielā daļā Latvijas apledojums apgrūtina braukšanu

Jaungada dienas rītā apgrūtināti braukšanas apstākļi pa valsts galvenajiem autoceļiem tika fiksēti pa Tallinas šoseju no Bīriņu pagrieziena līdz Tūjai, pa Vidzemes šoseju no Vangažiem līdz Līgatnei un no Virešiem līdz Veclaicenei, pa Valmieras šoseju no Murjāņiem līdz Braslas tiltam, pa Rīgas apvedceļu, pa Daugavpils šoseju no Rīgas līdz Pāterniekiem, pa Kokneses šoseju, kā arī pa ceļu Pļaviņas - Gulbene.