Jaunais gads sācies traģiski - ugunsgrēkā gājis bojā cilvēks

Pirms VUGD ierašanās no ēkas saviem spēkiem evakuējās astoņi cilvēki. Izmantojot autokāpnes un autopacēlāju, kā arī glābšanas maskas, ugunsdzēsēji glābēji no ēkas izglāba 18 cilvēkus, no kuriem seši bija cietuši un tika nodoti NMPD mediķiem. Ugunsgrēkā gāja bojā viens cilvēks. Plkst. 3.39 ugunsgrēks tika likvidēts un tajā 25m2 platībā dega dzīvoklis.