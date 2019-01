Nāves jūras izžūšana - dabas katastrofa palēninājumā

Sāls ezera dziļums ik gadu ievērojami samazinās - līdz pat 1,5 metriem gadā, vēsta raidorganizācija SKY. Sausuma, karstuma un atbildīgo iestāžu vilcināšanās dēļ Nāves jūra izžūst arvien straujāk, un zinātnieki to raksturojuši kā "dabas katastrofu palēninājumā".

"Ja turpināsim ņemt saldūdeni no dabas - no Galilejas jūras vai, piemēram, Eifratas un Nīlas - mēs galu galā izpostīsim vietējo vidi," viņš norāda. "Mums jārūpējas par dabu. Citādi mēs nogrimsim līdz ar to."