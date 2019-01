Pieci interesantākie arheoloģiskie atklājumi, kas gaidāmi 2019. gadā

Jaunajā gadā mēs varētu piedzīvot arī jaunas alas atrašanu Jordānas Rietumkrastā, netālu no Kumrānas. Iespējams, tajā slēpsies vēl vairāki jauni tīstokļi. Jau ziņots, ka tuvējās alās atrasti vairāki tīstokļi, kas nodēvēti par Nāves jūras tīstokļiem . Tas ir tīstokļu komplekts, kas sastāv no 12 alās atrastiem 900 tekstu fragmentiem. Pētnieki uzskata, ka lielāko daļu šo tekstu sarakstījusi kāda tuksneša sekta.

2018. gadā tika ziņots, ka no mazumtirdzniecības ķēdes “Hobby Lobby” konfiscēti vairāki artefakti , to skaitā arī 200 plāksnītes, kuru izcelsme ir zudusī Irākas pilsēta. Plāksnītes no šīs pilsētas bieži parādās antīko preču tirdzniecības vietās pēdējo desmitgažu laikā, tomēr arheologiem nav zināma tās atrašanās vieta. Tomēr konfiscētajās plāksnītēs aprakstīta pilsēta, kas uzplaukusi pirms 4000 gadiem. Atliek cerēt, ka pārējās plāksnītes atklās vietu, kur šī senā pilsēta atradās.

2017. gadā tika atklāti divi dokumenti, kuros minēts, ka no Krievijas un Turcijas 1991. un 1992. gadā uz ASV tika izsūtītas divas lielas kravas ar antīkiem mākslas priekšmetiem. Kopējā priekšmetu vērtība mūsdienās būtu 285 miljoni dolāru. Lai arī dokumentos nav minēts, kas tieši atradās kravā, tomēr, iespējams, ka tajā atradās viena no pazudušajām Lieldienu olām. Pastāv neskaitāmas baumas, ka vairākas no šīm olām nokļuva privāto ASV kolekcionāru rokās. Iespējams, 2019. gadā pētnieki kādu no tām atradīs.