Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likme būs atkarīga no auto radīto izmešu daudzuma

Transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa un uzņēmumu vieglo transportlīdzekļu nodokļa likums paredz ar 2019.gada 1.janvāri transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokļa likmi piemērot atkarībā no automobiļa radītā oglekļa dioksīda izmešu daudzuma.

"Šādā veidā ieviesta kārtība, ka transportlīdzekļa ekspluatācijas nodokli par vieglo automobili, kuru pirmās reģistrācijas datums ir pēc 2008.gada 31.decembra, kas ir aprīkots ar iekšdedzes dzinēju vai pēc savas konstrukcijas ir aprīkots ar iekšdedzes dzinēju un kā mehānisku dzinējspēku izmanto enerģiju no transportlīdzeklī glabātas elektroenerģijas vai dzinējspēka glabāšanas iekārtas, maksā, piemērojot nodokļa likmi atkarībā no automobiļa radītā CO 2 izmešu daudzuma uz vienu kilometru. Tādējādi plānots veicināt videi kaitīgu transportlīdzekļu lietošanas ierobežošanu, pārejot uz videi draudzīgākiem transportlīdzekļiem," skaidroja VID.

Turpmāk transportlīdzekļa ekspluatācijas nodoklis nebūs jāmaksā automobiļiem ar CO 2 izmešu daudzumu līdz 50 gramiem uz vienu kilometru.

Automobiļiem ar izmešu daudzumu no 51 grama līdz 95 gramiem nodokļa likme būs 12 eiro gadā, ar izmešu daudzumu no 96 gramiem līdz 115 gramiem - 48 eiro, bet auto ar izmešu daudzumu no 116 gramiem līdz 130 gramiem - 84 eiro gadā.

Automobiļiem ar CO 2 izmešu daudzumu no 131 grama līdz 155 gramiem uz vienu kilometru nodokļa likme būs 120 eiro, ar izmešu daudzumu no 156 gramiem līdz 175 gramiem - 144 eiro, ar izmešu daudzumu no 176 gramiem līdz 200 gramiem - 168 eiro, ar oglekļa dioksīda izmešu daudzumu no 201 grama līdz 250 gramiem - 264 eiro.

Automobiļiem ar oglekļa dioksīda izmešu daudzumu no 251 grama līdz 300 gramiem uz vienu kilometru nodoklis būs 408 eiro, ar izmešu daudzumu no 301 grama līdz 350 gramiem - 552 eiro, bet auto ar CO 2 izmešu daudzumu no 351 grama uz vienu kilometru būs jāmaksā nodoklis 756 eiro apmērā.

Papildus tiek noteikta likme 300 eiro apmērā tiem vieglajiem automobiļiem, kuriem motora tilpums ir lielāks par 3500 kubikmetriem.

Ja transportlīdzeklim transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā nav pieejama informācija par tā radīto CO 2 izmešu daudzumu, nodokli maksā, summējot nodokļa likmes atbilstoši vieglā automobiļa pilnai masai, motora tilpumam un motora maksimālajai jaudai. Nodokli par vieglo automobili, kurš nav minēts abos gadījumos, maksā atbilstoši tā pilnai masai.