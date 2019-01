Šūmaheram šodien 50. Leģendārā autosportista sieva: "Viņš ir drošās rokās."

"Priecājamies un vēlamies no sirds pateikties, ka Mihaēla 50.dzimšanas dienu varam svinēt kopā ar viņu un viņš ar mums. Lai sveiktu viņu, mūs un jūs, Keep Fighting fonds ir radījis virtuālu muzeju. Oficiālā Mihaēla Šūmahera lietotne būs pieejama no šodienas, lai varam kopā vēlreiz atskatīties uz Mihaēla panākumiem. Šī mobilā lietotne ir nākamais solis mūsu centienos atzīmēt viņa panākumus. Vēlam jums jauki pavadīt laiku."