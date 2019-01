Ceturtdienas rītā turpina puteņot; sniega sega vietām kļuvusi par 10 cm biezāka

Saskaņā ar sensoru datiem Gulbenes novērojumu stacijā sniega dziļums pēdējā diennaktī pieaudzis no 9 līdz 19 centimetriem, Daugavpilī - no 8 līdz 14, Jēkabpilī - no 7 līdz 13 centimetriem. Visvairāk sniega saglabājas Alūksnes augstienē, kur sniegs zemi klāj vairāk nekā 20 centimetru biezumā.