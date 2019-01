24.Starptautiskā Baltijas Baleta festivāla programma

1.aprīlī Latvijas Nacionālajā operā norisināsies krāšņais festivāla Galā koncerts "Ballet Stars Gala", kurā piedalīsies izcili baleta mākslinieki no Anglijas Karaliskā baleta, Dānijas Karaliskās operas, Ungārijas Nacionālā baleta, Čehijas Nacionālā baleta, baleta zvaigznes no Berlīnes Valsts operas un Krievijas Lielā teātra, Somijas Nacionālās operas, Lietuvas Nacionālās operas un baleta teātra, Igaunijas teātra "Estonia" u.c. operteātriem. "Mūsu spārnotā devīze ir "No klasikas līdz avangardam". Tie būs īsti dejas svētki!" sola un aicina Lita Beiris.