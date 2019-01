Guntara Rača grāmatām panākumi visu grāmatnīcu 2018. gada topos

Guntars Račs: “Es turpinu piedzīvot vienu no savas dzīves lielākajiem brīnumiem, jo daudzus gadus biju atstājis novārtā savu sirdslietu. Dzejoļos, atšķirībā no dziesmu vārdiem, es varu atļauties būt pilnībā pats. Un tā ir neticami laba sajūta, ja lasītāji tavos vārdos atrod kaut ko ļoti īpašu sev. Grāmatu panākumi jau otro gadu pēc kārtas, man ir liels pārsteigums. Patīkams, protams. Centīšos savus lasītājus nepievilt un jau no šīs nedēļas publicēšu jaunākos darbus savā “Facebook” lapā un “Instagram” profilā.”