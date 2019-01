Paziņoti NHL Visu zvaigžņu spēles komandu sastāvi

No laukuma saimnieces "Sharks" komandas dalībai Visu zvaigžņu spēlē izvēlēti Džo Pavelskis, Ēriks Kārlsons un Brents Bērnss, kuri pārstāvēs Klusā okeāna divīzijas komandu. Kārlsons un Bērnss zvaigžņu spēlē piedalīsies sesto reizi karjerā.

Sākotnēji par Metropoles divīzijas kapteini tika izvēlēs "Capitals" krievu uzbrucējs Aleksandrs Ovečkins, kurš gan atteicās no dalības Visu zvaigžņu spēlē, kā dēļ saņems viena mača diskvalifikāciju. NHL gan šobrīd vēl nav nosaukusi jauno divīzijas komandas kapteini.

Tikmēr no latvieša Zemgus Girgensona pārstāvētā Bufalo "Sabres" komandas būs tikai Džeks Aikels, kurš spēlēs Atlantijas divīzijas vienībā. Aikelam šī būs otrā zvaigžņu spēle karjerā.

Klusā okeāna divīzijas kapteinis būs Konors Makdeivids no Edmontonas "Oilers", Centrālo divīziju cīņā vedīs Neitans Makinons no Kolorādo "Avlanche", bet par Atlantijas divīzijas vienību atbildēs Ostons Metjūss no Toronto "Maple Leafs".