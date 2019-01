VID Taxify grūti izkontrolēt; varētu informāciju par maksājumiem prasīt bankām

Jā, Taxify ir Igaunijas uzņēmums, Latvijā viņš reģistrēts kā PVN maksātājs. Faktiski šobrīd attiecībā uz Taxify iegūt informāciju ir problēmātiski. Mēs sadarbojamies ar Igaunijas nodokļu administrāciju, lai iegūtu datus no Taxify – kāda naudas plūsma caur šo uzņēmumu ir gājusi cauri. Vietējais Taxify šādu informāciju atsakās sniegt, atsakās sniegt informāciju par klientiem.

Vēl viena iespēja šajā situācijā, ko redzam, ja nepalīdz igauņi, vērsīsimies bankās, lai noskaidrotu kāda nauda no Latvijas kartēm “aiziet”. Taksometru jomā vēl ir daudz ko darīt.

Strādājam arī pie tā, lai samazināt slieksni, no kura jābūt elektroniskajai darba laika uzskaitei. Slieksnis varētu būt no 200 tūkstošie eiro.

Savukārt cīņā ar PVN krāpšanu, ir daļa uzņēmumu, kurus mēs slēdzam ārā no PVN maksātāju reģistra, tie ir tādi, kuri ir iesaistīti PVN shēmošanā. Esam aprēķinājuši, ka šādu uzņēmumu dzīves cikls ir no trim līdz sešiem mēnešiem. Nodokļu kontroles procesā savlaicīgi izslēdzot šādus uzņēmumus no PVN, šogad 10 mēnešos esam novērsuši zaudējumus valsts budžetā 50 miljonu eiro apjomā.