Kinolektorijs "Tas, ko tu nedrīksti nezināt XIV: Ilūzija par ilūziju"

Melodrāmas žanra meistara Duglasa Sērka filma “Viss, ko ļauj debesis” aicina doties krāšņā kinematogrāfiskā ceļojumā, kurā patiesas emocijas saduras ar sava laika sabiedrības tradicionālajiem uzskatiem. Filmas galvenā varone Kerija Skota (lomā Džeina Vaimena) ir atraitne, kura dzīvo labi nodrošinātu dzīvi Amerikas austrumkrastā un kura beidzot ir gatava atgriezties sociālajā dzīvē pēc sēru perioda, pieminot mūžībā aizgājušo vīru. Kerijai ir divi pieauguši bērni, kuri ir jau pārcēlušies citur. Kerijai rodas jūtas pret viņas dārznieku – Ronu (Roks Hadsons), kura dzīve ir ļoti atšķirīga no Kerijai pierastās pasaules. Gan abu vecumu atšķirība, gan piederība dažādiem sociālajiem slāņiem rada šķēršļus attiecību attīstībai, kļūstot par pārbaudījumu abiem. Filma sākotnēji tika popularizēta kā “sieviešu filma”, uzsverot attiecību melodramatisko līniju, taču laika gaitā ir izkristalizējies, ka Amerikas sabiedrības precīzais attēlojums “Viss, ko debesis atļauj” uzrunā plašas sabiedrības grupas, kuras ir ieinteresētas kritiski paskatīties uz to, kas tiek pieņemts par normu.

Filma uzņemta ar Technicolor krāsu procesu, ļaujot filmas veidotājiem radīt papildus emocionalitāti ar krāšņa attēla palīdzību. Filmas ietekme jūtama arī ilgi pēc tās iznākšanas – tā bija viens no iedvesmas avotiem vācu jaunā kino autora Rainera Vernera Fasbindera filmas “Bailes saēd dvēseli” (Angst essen Seele auf, 1974) tapšanā (par kādas vācu sievietes un par viņu daudz jaunāka marokāņu imigranta attiecībām), amerikāņu neatkarīgā kino režisora Toda Heinsa filmas “Tālu no paradīzes” (Far From Heaven, 2002, kura vēsta par 1950. gadam ASV mazpilsētā, kurā galvenā varone – Džulina Mūra notverta starp iesīkstējušiem sabiedrības uzskatiem un savu izvēli) sižetiskajā un vizuālajā risinājuma, kā arī citu autoru darbos.