NBS noliktavās pazudušas nakts redzamības ierīces

Aizsardzības ministrija (AM) raidījumam apstiprināja, ka aprīkojuma iztrūkums konstatēts pagājušajā gadā veiktās inventarizācijas laikā. Par notikušo bruņotajos spēkos sāktas divas dienesta pārbaudes, pēc kurām ierosināts arī kriminālprocess. Tā detaļas ministrija gan neatklāja.

AM Militāri publisko attiecību departamenta direktors Kaspars Galkins pastāstīja, ka šī notikuma rezultātā ir ierosinātas divas dienesta pārbaudes un viens kriminālprocess, kurš arī ir ar pirmajiem rezultātiem. "Konkrētas iekārtas, konkrēts inventārs ir atrasts, un ir noskaidrotas šīs personas," teica Galkins.

Savukārt aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis (ZZS) atzina, ka "dzīvē visādas lietas notiek". "Es jau nevaru izsekot visam, kas notiek Latvijas bruņotajos spēkos. Tāpēc ir atbildīgās personas, kas par to ir atbildīgas. Šobrīd tas tiks noskaidrots. Nekādus secinājumus es pagaidām nevaru veikt. Tas būtu ļoti dīvaini pirms noskaidrošanas, kas ir noticis," teica Bergmanis.

LTV rīcībā esošā informācija liecina, ka no armijas nozagtās nakts redzamības ierīces, iespējams, tirgotas internetā. AM sola sniegt plašākus komentārus pēc tam, kad būs noslēdzies kriminālprocess. Bruņotie spēki tagad esot uzlabojuši uzraudzību noliktavās. Tāpat šogad turpināsies kopējā bruņoto spēku nodrošinājuma reforma, kas modernizēs noliktavas un uzlabos to kontroli.