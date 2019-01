Kazāks: Jaunajai valdībai vajadzētu domāt par bezdeficīta budžeta izveidi

"Tas, ka ekonomika aug labi, ir redzams arī valsts budžetā, bet nevajadzētu domāt, ka tas tā būs mūžīgi. Tādēļ, ja runājam par valsts budžetu, tad zināmai piesardzībai būtu jāsaglabājas. Būtu ļoti labi, ja būtu bezdeficīta budžets. Lietuvieši un igauņi to var. Kādēļ mēs to nevaram?" jautāja Kazāks.

"Jā, arī pašlaik Latvijas valdības parāds nav ļoti augsts - ap 40% no iekšzemes kopprodukta (IKP), bet mēs varam atcerēties laiku pirms krīzes - tad Latvijas valdības parāds bija zem 10% no IKP. Tas nozīmē, ka vajag tikai vienu kārtīgu krīzi, kad tas tiek uzrauts jau daudz augstāk. Manuprāt, valdības parāda apmērs pēc būtības ir kā tāda apdrošināšanas polise. Jo ir mazāks valdības parāds, jo grūtos laikos vieglāk ir aizņemties un aizņemties lētāk. Ja parāds ir liels, tad vai nu tev neaizdos, vai aizdos dārgāk. Mazām valstīm, kuras ir ļoti atvērtas pasaules vējiem, jo ir atkarīgas no eksporta, šāda apdrošināšanas polise ir ļoti nepieciešama," uzsvēra Kazāks.