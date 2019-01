Centienos apturēt nelegālo imigrāciju Lielbritānija Lamanšā izvietos karakuģi

Kuģis tiek atsaukts "no ierastajām operācijām centienos nepieļaut, ka migranti veic bīstamo ceļojumu pāri šaurumam", skaidroja ministrs.

Džavids šonedēļ paziņoja, ka Lamanšā tiks izvietoti divi robežsardzes kuģi, kas tiek atsaukti no Vidusjūras. Viņš arī izteicis šaubas par to, vai nelegālie imigranti, kas no Francijas cenšas nokļūt Lielbritānijā, patiesi būtu uzskatāmi par patvēruma meklētājiem.