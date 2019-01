Risinājumu "čekas maisu" publiskošanai bez maksas palīdzējis izveidot kāds labdaris

Vaicāta, kā izdevies nodrošināt konkrētās interneta vietnes darbību bez problēmām, Sprūdža uzsvēra, ka šī vietne ir ļoti maza un nav sarežģīta, ja to salīdzina ar citām datu bāzēm.

Vienlaikus viņa skaidroja, ka šos failus bija paredzēts publiskot kā "pdf" dokumentus Nacionālā arhīva tīmekļa vietnē. "Bijām ar to samierinājušies un sākuši darbu šajā virzienā, bet atnāca viens cilvēks un pateica [..], ja liksiet "pdf", tad sistēma "nokārsies" pirmajās desmit sekundēs, bet sabiedrība būs ārkārtīgi nejauka," klāstīja Spūdža.

Šis cilvēks piedāvājis izveidot patlaban pieejamo risinājumu, turklāt to izdarījis bez maksas, teica Arhīva direktore.

No 22 esošajām arhīva ēkām tikai daļa ir celtas tā vajadzībām, bet pārējās esot steigā pielāgotas 90.gados, turklāt darbi neesot veikti īpaši kvalitatīvi un jau varot just tā sekas. Pēc viņas teiktā ir saņemti arī brīdinājumi no Būvniecības valsts kontroles biroja.