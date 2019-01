Bankas krīze Itālijā: Populistu valdība nostādīta ļoti neērtā pozīcijā

Lai glābtu agrāk lielāko banku Itālijā “Intesa Sanpaolo”, iepriekšējā Itālijas valdība ieguldīja vairāk nekā piecus miljardus eiro no nodokļu maksātāju līdzekļiem. Par to iepriekšējā valdība tika kritizēta, un visskaļāk to darīja tieši esošā Itālijas valdība.