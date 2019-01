“Saldās sejas” un Katrīna Bindere

Šonedēļ radiostacijās un straumēšanas portālos nonāk dziesma “Man tevis trūkst”, kuras ierakstā piedalījusies arī jaunā un arvien lielāku popularitāti gūstošā dziedātāja Katrīna Bindere, kura ir pastāvīga dalībniece arī grupas koncertos. Dueta galveno vīriešu vokālu šoreiz iedziedājis Tomass Kleins, kurš kopā ar Guntaru Raču ir arī viens no dziesmas autoriem.

Tomass Kleins: “Dziesmu sarakstījām jau krietni sen, un to pirmo un vienīgo reizi izpildīju kādā no jauno talantu šoviem. Taču man šķita, ka šī dziesma ir pelnījusi, ka to ieraksta studijā, un tagad, kad ir “Saldās sejas” un tik lieliska dziedātāja kā Katrīna, tas bija īstais brīdis.”