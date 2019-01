Jelgavas pašvaldība: Tiesvedība par Loka maģistrāles pārbūvi darbus pagaidām neietekmē

Neimane stāstīja, ka pašlaik posmā no Kalnciema ceļa līdz Bērzu ceļam un posmā no pilsētas robežas līdz Rubeņu ceļam turpinās lietus ūdens kanalizācijas tīklu izbūve. Nākamnedēļ posmā no Bērzu ceļa līdz Rīgas ielai un posmā no Rīgas ielas līdz Aviācijas ielai plānots uzstādīt satiksmi ierobežojošās ceļa zīmes un atbilstošu laika apstākļu gadījumā sākt brauktuves frēzēšanu.