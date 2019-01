GUNCHA publisko jauno singlu "Panākumi"

Pats izpildītājs stāsta, ka dziesma ir par panākumiem un, kā mēs viņus sasniedzam savā dzīvē, katram ir savs noslēpums, tāpēc arī izpildītājs publisko dziesmas formātā savu versiju. Šī ir viena no tām dziesmām, kad ne tikai meldiņam var dziedāt līdzi, bet gan jāieklausās dziesmas teksta vārdos, kas hip-hop mūzikā ir svarīgi. Izpildītājs sarakstījis, tieši sava panākuma atslēgas formulu, tad, kad dzīvē neskaties uz materiālām vertībām, bet gan mīli, to, ko tu dari. GUNCHA saka, ka viņam nav vajadzīgs zelta pulkstens un automašīna, atdzīst, to, ka ikdienā brauc sabiedriskā transportā, bet tas nemaina tavu dzīves statusu, galvenais nevis materiālās vērtības, bet gan darīt, to ko tu mīli un priekš viņa tā ir mūzika.