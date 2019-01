Zināmi pašnāvību izdarījušā zviedru dīdžeja Avicii 25 miljonu lielās bagātības mantotāji

Nedēļu pēc Avicii nāves viņa ģimene nāca klajā ar publisku paziņojumu, kurā netiešā veidā atklāts, ka mūziķis izdarījis pašnāvību: «Mūsu mīļais Tims bija meklētājs, ievainojama, mākslinieciska dvēsele, kas meklēja atbildes uz eksistenciāliem jautājumiem. Perfekcionists, kurš ceļoja un strādāja smagi vietā, kas noveda pie pamatīga stresa. Kad viņš pārtrauca koncertēt, viņš vēlējās atrast balansu dzīvē, lai būtu priecīgs un varētu darīt to, ko mīlēja visvairāk, - radīt mūziku. Viņš ļoti cīnījās ar domām par dzīvi, tās jēgu un prieku. Viņš tā vairs nevarēja dzīvot. Viņš vēlējās atrast mieru. Tims nebija radīts biznesam, kurā atradās; viņš bija jūtīgs puisis, kurš mīlēja savus fanus, bet izvairījās no uzmanības. Tim, tu vienmēr būsi mīlēts, un tevis mums pietrūks. Tas, kāds tu biji un kādu mūziku radīji, mūžīgi dzīvos mūsu atmiņās. Mēs tevi mīlam!»

Slavenais dīdžejs ilgu laiku bija runājis par savām problēmām ar alkoholismu un viņa grūtībām kā intravertam cilvēkam piemēroties dīdžeja dzīvesveidam. Avicii bija veselības problēmas, kuru dēļ viņš 2016. gadā paziņoja par koncertturneju beigšanu. Viņa pazīstamākās dziesmas ir "I Could Be the One", "Wake Me Up", "Levels" un "Hey Brother".