Kurucs ticis izvirzīts starp pretendentiem uz NBA decembra labākā debitanta balvu

Austrumos par labāko debitantu tika atzīts Kristapa Porziņģa komandas biedrs Ņujorkas "Knicks" rindās Kevins Nokss, bet Rietumos pie šīs balvas tika Dalasas "Mavericks" slovēņu talants Luka Dončičs.

Tikmēr par decembra labākajiem spēlētājiem līgā Austrumu un Rietumu konferencēs nosaukti Jannis Adetokunbo no Milvoki "Bucks" un Džeimss Hārdens no Hjūstonas "Rockets".

Kurucs decembrī 14 spēlēs vidēji nospēlēja 23 minūtes, kurās guva 9,7 punktus, izcīnīja 4,3 atlēkušās bumbas un veica 0,9 rezultatīvas piespēles.

Mēneša labākais debitants Austrumos Nokss vidēji nospēlēja 35 minūtes, kurās guva 17,1 punktu un izcīnīja sešas bumbas zem groziem. Savukārt Dončičs, kurš par labāko debitantu Rietumos tika atzīts arī novembrī, 2018.gada pēdējā mēnesī caurmērā iemeta 21,1 punktu, izcīnīja 6,4 atlēkušās bumbas un veica 6,1 rezultatīvas piespēles.

Austrumos starp labākajiem bija arī Vendels Kārters juniors no Čikāgas "Bulls", Kolins Sekstons no Klīvlendas "Cavaliers" un Treie Jangs no Atlantas "Hawks", kurš bija labākais debitants novembrī. Tikmēr Rietumos par šo balvu cīnījās drafta pirmais numurs Deandrē Eitons no Fīniksas "Suns", Šejs Džildžess-Aleksandrs no Losandželosas "Clippers" un Džerens Džeksons juniors no Memfisas "Grizzlies".

Adetokunbo par Austrumu konferences labāko spēlētāju tika atzīts ar novembrī.

Adetokunbo decembrī 14 spēlēs vidēji guva 25,6 punktus, izcīnīja 12,5 atlēkušās bumbas un veica 6,2 rezultatīvas piespēles, kamēr "Bucks" svinēja desmit uzvaras.

Tikmēr Hārdens 15 dueļos caurmērā sameta 36,4 punktus, izcīnīja 7,9 atlēkušās bumbas un veica 5,9 rezultatīvas piespēles, bet "Rockets" guva 11 panākumus.

Austrumos uz labākā spēlētāja balvu pretendēja arī Kuruca komandas biedrs Spensers Dinvidijs , Bredlijs Bīls no Vašingtonas "Wizards", Džons Kolinss no "Hawks", Žoels Embīds no Filadelfijas "76ers", Kavai Lenards no Toronto "Raptors" un Mailss Tērners no Indiānas "Pacers".