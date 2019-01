Kopš 2015. gada, kad Ukrainu pāršalca volontierisma vilnis - vēl nebijis fenomens, brīvprātīgo skaits ir samazinājies - nevis tāpēc, ka ukraiņos būtu apsīcis patriotisma gars, bet gan tāpēc, ka šobrīd Ukrainas armija ir daudz labāk ekipēta un apgādāta kā toreiz. Vingris saka, ka īsā laikā no dedzīgiem amatieriem, kas paši raka tranšejas, iztika no ziedojumiem, nēsāja vācu, britu un amerikāņu formas, viņi kļuvši par labi ekipētiem un apmācītiem profesionāļiem.

Uz Krieviju aizbēgušais prezidents Viktors Janukovičs valsti bija atstājis neapskaužamā stāvoklī. Armijas noliktavas bija tukšas - nebija nekā - ne bruņuvestes, ne ķiveres, ne medikamentu, ne formas tērpu. “Situācija bija absurda. Cilvēki aizbrauca uz Poliju, kur nopirka bruņu ķiveri un bruņuvesti. Legāli ievest Ukrainā ekipējumu nedrīkstēja, tāpēc viņi uzvilka to visu mugurā un kājām šķērsoja robežu. No vienas puses valstī bija liela nabadzība un finansējuma trūkums daudzās sfērās, no otras - korupcija ar milzīgas naudas apriti. Mums, dzīvojot te Eiropas Savienībā, to grūti saprast,” stāsta Jānis.