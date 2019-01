"Frontex": Nelegālā imigrācija ES pērn bijusi zemākā pēdējos piecos gados

Nelegālās imigrācijas samazināšanās skaidrojama ar "dramatisko kritumu" to cilvēku skaitā, kas mēģina nokļūt Itālijā, šķērsojot Vidusjūru, secinājusi "Frontex".

Salīdzinot ar 2017.gadu, par 87% samazinājies to migrantu skaits, kas devušies ceļā uz Eiropu no Lībijas.

Tomēr otro gadu pēc kārtas divkāršojies to migrantu skaits, kas, šķērsojot Vidusjūru, sasnieguši Spāniju. Pērn Spānijā šādā veidā ieradās 57 000 nelegālo imigrantu, padarot to par aktīvāko migrācijas maršrutu Eiropā.

Šie migranti galvenokārt devušies ceļā no Marokas, un vairums no viņiem nāk no Subsahāras reģiona.