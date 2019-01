10 pazīmes, kas var liecināt par grūtniecību

Apģērbs jostasvietā var izrādīties par ciešu. Dzemde, protams, vēl nav tik ļoti palielinājusies, lai to varētu ietekmēt, bet hormonālās izmaiņas bieži izraisa vēdera pūšanos.

Toksikoze grūtniecības laikā pārsvarā ir no rīta, lai gan, tā var tevi mocīt jebkurā diennakts laikā. Parasti tā sākas apmēram 2 nedēļas pēc tam, kad it kā vajadzēja sākties mēnešreizēm. Tev var būt gan vemšana, gan vienkārši slikta dūša. Pusei sieviešu šie nepatīkamie simptomi izzūd pirmā trimestra beigās, pārējām ap otro trimestri. Bet ir arī veiksminieces, kam izdodas no toksikozes izvairīties.