Strēlnieks ar 18 punktiem kaldina "Olympiakos" uzvaru grieķu derbijā

Strēlnieks šajā duelī laukumā bija 24 minūtes, kuru laikā iemeta vienu no četriem divpunktu metieniem, četrus no pieciem tālmetieniem un četrus no pieciem soda metieniem. Viņš aizvadīja savu rezultatīvāko spēli šajā Eirolīgas sezonā.