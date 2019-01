Vismaz 2,5 miljoni - šāda summa figurē KNAB pērn aizsāktajās un prokuratūrai nodotajās krimināllietās

KNAB šo lietu sācis pēc divu AS "Trasta komercbanka" (TKB) akcionāru iesnieguma. Abi akcionāri lietā figurējot kā kukuļdevēji, taču atbrīvoti no kriminālatbildības, jo viņi labprātīgi vērsušies tiesībsargājošajās iestādēs ar informāciju par šo notikumu.

Prokuratūra uzskata, ka Rimšēvičam neizdevās pilnībā paveikt no viņa prasīto, tādēļ tika samaksāta tikai pirmā daļa jeb 250 000 eiro. No prokurores skaidrotā izriet, ka Martinsonam šajā noziedzīgajā nodarījumā bijusi starpnieka loma - viņš saņēmis 10% no kopējās kukuļa summas.

Kā noprotams no KNAB publicētās infografikas, šajā lietā iesaistītajiem inkriminētas četras dažādas noziedzīgu nodarījumu epizodes. Vienā no tām izglītības iestādes vadītāja parakstījusi dokumentu par nesaņemtu pakalpojumu. Citā epizodē iestādes vadītāja, viņas radiniece un viena no darbiniecēm panākušas, ka vadītājas radinieces automašīnā sešas reizes iepildīta degviela par, iespējams, izglītības iestādes līdzekļiem. Līdzīgā epizodē vienu reizi degviela iepildīta kāda darbinieka automašīnā. Savukārt no ceturtās epizodes vizuālā raksturojuma iespējams noprast, ka dienesta viesnīcas vadītāja iestādes vadītājai un viņas radiniecei nodrošināja dienesta viesnīcā istabas, par kuru izmantošanu netika maksāts.