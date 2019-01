Miris bijušais ASV aizsardzības ministrs Harolds Brauns

No 1961. līdz 1965.gadam Brauns bija ASV Aizsardzības ministrijas aizsardzības pētījumu un inženierijas direktors, bet no 1965. līdz 1969.gadam vadīja Aizsardzības ministrijas gaisa spēku departamentu. No 1969.gada līdz kļūšanai par aizsardzības ministru 1977.gadā viņš bija Kalifornijas Tehnoloģiju universitātes prezidents.